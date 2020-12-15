Siyasi tartışmalar seçmene soruldu! İşte son anket sonuçları

Siyasette son aylara damga vuran sıcak tartışmalar ve özellikle muhalefet partilerini karıştıran iddialara ilişkin kritik sorular seçmene soruldu. İşte siyasi tartışmaların seçmendeki yansıması ve son anketin sonuçları.

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Çok sayıda vatandaşın katıldığı son seçim anketinde birkaç aydır yaşanan sıcak siyasi tartışmalar seçmene soruldu. Sosyometre Araştırması'nda ele alan araştırma şirketi Areda Survey, çarpıcı seçmen sonuçlarına ulaştı.

Örneğin 2 bin 360 kişinin katıldığı araştırmada katılanların yüzde 50,1'i siyasetçi Ümit Özdağ'ın iddialarının doğru olduğunu düşünüyor. İşte kritik sorular ve son anketin sonuçları;

Vatandaş, Özdağ'ın iddialarının doğru olduğunu düşünüyor

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'de vatandaşın yarısı, siyasetçi Ümit Özdağ'ın, CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin bir araya gelerek yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddialarının doğru olduğunu düşünüyor. Kasım ayı Sosyometre Araştırması'nda ele alan araştırma şirketi Areda Survey, çarpıcı sonuçlara ulaştı. 2 bin 360 kişinin katıldığı araştırmada vatandaşların yüzde 50,1'i Özdağ'ın iddialarının doğru olduğunu düşünüyor.

HDP'liler bile inanmamış

Bugün seçim olsa oyumu HDP'ye veririm diyenlerin yüzde 15,5'i de anayasa çalışması yapıldığına inandığını açıklarken seçimini AK Parti'den yana kullanacağını ifade eden katılımcıların yüzde 94,1'i iddiaların doğru olduğunu düşünüyor. Eğitim durumunu lisansüstü olarak açıklayan vatandaşların yüzde 60,6'sı çalışmanın doğruluğuna inanıyor.

HDP ilişkisi

Araştırmaya katılan CHP seçmeninin yüzde 35,6'sı, "Millet İttifakı ile HDP arasındaki ilişkinin gizlilikle devam etmesi gereklidir" derken İyi Parti seçmeninin yüzde 69,6'sı ise "Millet İttifakı ile HDP arasında gizli veya açık bir ittifak olmamalı" şeklinde düşünüyor. HDP seçmeninin yüzde 77,3'ü "ittifak resmileşmelidir" derken, İyi Parti seçmeninin yüzde 69,6'sı "kesinlikle gizli veya açık ittifak olmamalıdır" şeklinde görüşünü ifade etti. CHP seçmenin ise yüzde 35,6'sı ittifakın gizli ortaklık şeklinde devam etmesinin gerektiği cevabını verdi.

Ali Mahir Başarır'ın sözleri

Araştırmada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği, "Türk ordusu satılmıştır" sözleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 56,8'i, "Bu ifade ordumuza hakarettir, cezalandırılmalıdır" cevabını verdi. Bugün seçim olsa oyunu CHP'den yana kullanacağını belirten katılımcıların yüzde 95,2'si, HDP'ye oy vereceğini açıklayanların ise yüzde 88,5'i, Başarır'ın sözlerini doğru buldu.