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Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’e ‘dolar’ tepkisi! Boş konuşma

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan ve Turgay Güler’e ABD yaptımı sonrası doların seyrine ilişkin yaptıkları yorumlara tepki gösterdi.

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Dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan gazeteci Turgay Güler, ABD'nin yaptırım kararına yönelik yaptığı değerlendirmede, açıklama sonrası Dolar/TL'de yaşanan 4 kuruşluk düşüşe işaret ederek, "Görüyorsunuz dolar 7.84'e düştü. O büyüklükte bir devletiz artık" dedi. 

Sunucu Ahmet Hakan da Güler'in bu sözlerini, "Doğru" diyerek onayladı.

"Gerçeklikten kopmuşlar''

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden Ahmet Hakan ve Turgay Güler’in yaptığı dolar yorumuna tepki gösterdi.

Yapılan yorumları doğru bulmayan Ekonomist  Prof. Dr. Özgür Demirtaş paylaşımında, "Yaptırım kararı sonrası Dolar/TL düştü diye sevinen TV yorumcuları: Yine gerçeklikten kopmuşlar. Yazdığım gibi çok daha sert Ekonomik yaptırımlar olabilirdi. Olmadığı için şimdilik piyasalar sakin kaldı. Ancak Ocak ayında ne olacak bilmiyoruz. O yüzden saçma sapan hamasi yorumlar" ifadelerini kullandı.

"Bunlar boş konuşma'' 

Öte yandan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’in açıklamalarını boş konuşma olarak değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, " Türkiye hangi reformları yaparsa Ambargolardan, Jeopolitik olaylardan daha az etkilenir diye konuşmamız lazım. Yok Ambargo sonrası Dolar 4 kuruş düşmüş vs vs bunlar boş konuşma..." görüşünü savundu.

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