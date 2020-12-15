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Rusya'da huzurevinde yangın çıktı 11 kişi hayatını kaybetti

Ruhsatı olmayan huzurevinde çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.

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Rusya'da bir huzurevinde çıkan yangın, can aldı.

Yangın, İşbuldino köyünde 16 kişinin bulunduğu tek katlı binada meydana geldi.

11 kişi öldü

Yerel saatle gece 03.00'te çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rusya Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İtfaiye ekiplerinden önce 4 kişi kendi imkanlarıyla tahliye oldu." denildi.

Hayatını kaybedenlerin yaşlı insanlar olduğu ve hareket kabiliyeti problemleri nedeniyle hızlı bir şekilde tahliye olamadığı aktarıldı.

Ruhsatı yok 

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Huzurevinin ruhsatı olmadığı ve özel konut olarak kullanıldığı öğrenildi.

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