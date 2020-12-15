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Erol Bulut 3 isimden de memnun değil! Samuel Kalu'yu istedi

Enner Valencia, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe teknik heyeti, kanat transferi talep etti.

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Fenerbahçe'de Samuel Kalu sesleri yeniden yükseliyor. Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner Valencia ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz transfer döneminde istenen Samuel Kalu'nun ismi yeniden gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre; yönetimin, yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bourdeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen Fenerbahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı. Kanarya, Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor.

Süratli ve yetenekli
Fener'in yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler'in kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip.

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