Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Öztrak'a: Beni öldürtecek kadar yürek yok mu?

"İfadesi alındı mı" diye soran CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yanıt veren organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, "Beni öldürtecek kadar yürek yok mu?... Merak etmeyin, savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim, merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaretleriyle gündeme gelen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Sözcüsü Öztrak'ın "Bir mafya bozuntusu özel afla hapisten çıkarılıyor, genel başkanımızın üzerine salınıyor. Açık açık tehdit ediyor, sarayın bekçisi tehdit edene sahip çıkıyor. Savcılar biz şikayetçi olmadan re'sen harekete geçemediler. Bu soruşturma ne aşamada, bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı?" sözlerine Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla yanıt verdi.

"Beni öldürtecek kadar yürek yok mu?"

Cumhuriyet Savcılığı çağırırsa gideceğini söyleyen Çakıcı, "Sayın Öztrak sen ve genel başkanın yiğit adam olsanız arkanıza PKK'yı DHKP-C'yi almışsınız. Onlara beni öldürtecek kadar yürek yok mu? Erkeklik şikayet etmek ve devletin zırhını giyip konuşmak değildir" diye sordu.

Çakıcı'nın açıklaması

Meclis'te günlerdir ismim gündeme getirilmektedir. Benim üzerimden Cumhur İttifakı'nı yıpratmak isteyen CHP Genel Başkanı, HDP'liler ismimi sürekli gündeme getirmek kaydıyla ahlaki kurallar dışında söz sarf etmektedirler. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şahsıma 'mafya bozuntusu' diye hitap etmektedir. Şimdi ben de PKK ile iş birliği yapan HDP'nin ortağı olan CHP Grup Başkanvekili'ne soruyorum, be batıya hizmet eden sen vatan sever misin?

Yoksa bölücülerle iş birliği yapan gafil muhbir bozuntusu musun? Ağzının ayarı olmayan, sürekli tehdit eden, hakaret eden Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediğim sözlerle ilgili Cumhuriyet savcılığı mutlaka soruşturmayı yürütmektedir. Covid dolayısıyla ikametim olan Bodrum'dan İstanbul'a gidip gelmekteyim. Her iki yerde de ikametim bulunmaktadır. Daha evvel de söyledim Sayın Öztrak sen ve genel başkanın yiğit adam olsanız arkanıza PKK'yı DHKP-C'yi almışsınız. Onlara beni öldürtecek kadar yürek yok mu? Erkeklik şikayet etmek ve devletin zırhını giyip konuşmak değildir.

Merak etmeyin, Türkiye Cumhuriyeti savcılığı çağırdığı an mutlaka gidip ifademi vereceğim. Ben sizin gibi devletimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmedim. Ülkesini batılı devletlere şikayet edene yurtsever değil, vatana ihanet eden derler.

Devlete ve Cumhur İttifakı'na yüce Meclis'te saldırarak hakaret eden sizlere bu millet ulusalcı demiyor, batının uşaklığını yapan yerli işbirlikçiler dediğinde siz de biliyorsunuz hâlâ ne konuşuyorsunuz?