2021'de asgari ücret ve kesintiler kaç lira olacak? İşte tüm detaylar...
2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için bugün ikinci toplantı da yapıldı. 2020'nin son haftasına girilmeden önce ise asgari ücret tespit komisyonu son toplantısını yaparak, 2021'de verilecek asgari ücreti belirleyecek. İşte tüm detaylar...
Asgari Geçim İndirimi de (AGİ) asgari ücretle beraber belirlenmiş oluyor, brüt ücretten hesaplanacak sigorta primleri ve vergiler de (damga ve gelir vergisi) belirlenmiş oluyor.
Asgari ücrette geçen yıl (2019-2020) yüzde 15 artış yaşanmıştı. (Net 2.020 liradan, 2.324 liraya çıkmıştı) 2020’den 2021’e gerçekleşecek ücret artışının ne kadar olacağı konusu da işçi için de, işveren için de kritik öneme sahip.
Her ne kadar müzakereler devam ederken tahminde bulunmak zor olsa da, artış oranının yüzde 12 ila, yüzde 29 arasında olabileceğini varsayarak beş farklı net ücret üzerinden hesaplamalar yaptık…
Tabloda net 2 bin 600 lira (yüzde 12 artış) ile net 3 bin lira (yüzde 29 artış) aralığında beş farklı olası asgari ücret tutarları yer almakta.