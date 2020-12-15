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Türk Tabipleri Birliği acı haberi duyurdu! 3 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, Nevşehir ve Samsun'da görev yapan 2 eczacı ile Bursa'da işyeri hekimi olan bir doktorun koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

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Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker, Samsun'da gören yapan Eczacı Zeki Gül ve Nevşehir'de görev yapan Eczacı Mustafa Kocatmaz'ı koronavirüs nedeniyle kaybettiklerini duyurdu. TTB yaptığı açıklamada hayatının sağlık çalışanlarının ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı yayınladı. TTB'nin yaptığı paylaşımlarda Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısı yer aldı.

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