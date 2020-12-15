Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde çevrimiçi olarak yapıyor.

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Komisyon, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplandı.

İşveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

TİSK heyetinin görüşlerini paylaşacağı bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.