BIST 1.396
DOLAR 7,82
EURO 9,51
ALTIN 463,80
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Yunanistan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı

Doğu Akdeniz meselesinde Fransa ve ABD'nin yardımlarını bekleyen Yunanistan'dan ABD'nin Türkiye'ye karşı ortaya koyduğu yaptırım kararıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Abone ol

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yürüttüğü sondaj faalilyetleri sebebiyle arasının açık olduğu Yunanistan'dan ABD'nin açıkladığı CAATSA yaptırımları hakında bir açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara dair açıklamada bulundu.

''Memnuniyetle karşılıyoruz''

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle getirdiği yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO üyesi Yunanistan, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı, Başkanı ve diğer yöneticilere CAATSA yasasının 231. maddesi uyarınca yaptırım uyguladığına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor" 

SON DAKİKA HABERLERİ
Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Öztrak'a: Beni öldürtecek kadar yürek yok mu?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor
Prof. Dr. Hüseyin Toros: İstanbul'da 3 gündür süren yağmur barajları besleyemedi
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’e ‘dolar’ tepkisi! Boş konuşma
ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar/TL'de sert dalgalanma
Şahinbey Belediye Başkanı açıkladı! Koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek
ÖNCEKİ HABERLER
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Demba Ba ve ırkçı hakem Coltescu telefonda görüştü!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu immün plazma bağışı yaptı
Türk Tabipleri Birliği acı haberi duyurdu! 3 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti
Bursa'da hareketli dakikalar! Polise hakaret etti, vurdu, kaçmaya çalıştı
Yılbaşı tatili kaç gün 2021 31 Aralık yarım gün mü?
Yorumlar 2 yorum