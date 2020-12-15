Saffet Sancaklı'dan kulüp başkanlarına kötü haber: Artık bu mahallede olamayacaklar

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı TBMM’de yeni spor yasası hakkında konuşurken kulüp başkanları ve yöneticilerinin fazla borçlanmalardan sorumlu olacaklarını duyurdu.

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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk sporunda büyük problemler olduğunu, bu sorunların çözümüne yönelik spor kulüpleri ve spor federasyonları yasasının bir türlü çıkarılamadığını söyledi.

Futbol kulüplerinin borçlarına değinen Sancaklı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcunun, 2015'te toplam 4,7 milyar lirayken, 2020'de 13,1 milyar liraya yükseldiğine dikkati çekti.

Süper Lig'deki 18 takımın borcunun ise 2017'de 7 milyar lirayken 2020'de yaklaşık 20 milyar liraya ulaştığına işaret eden Sancaklı, bu durumun, kulüplerin çoktan battığını gösterdiğini ifade etti.

''Yönetimde futboldan gelen bir kişi yok''

Konuya geçen yılı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankalar Birliğinin yürüttüğü çalışmayla müdahale edildiğini anımsatan Sancaklı, şöyle devam etti: "Bu kulüpler neden bu durumda? Süper Lig'de 21 takım var. 20 de PTT Ligi'nde desek, aşağı yukarı 400-500 yönetici var. Türk futbolunu yöneten 1000 kişi var. Yönetim kurullarında o 1000 kişinin içinde bir milli futbolcu yok. Yönetim kurullarında bir tane milli futbolcu olmayan, bu işin içinden gelmeyen bir tane adam olmayan bir yerde bir şeyler nasıl iyi gidebilir?

''Şimdi niye bu hale geldik diye ağlıyoruz''

Peygamber Efendimiz, 'İşi ehline verin.' demiş. Biz işi tamamen tersine vermişiz, şimdi niye bu hale geldik diye ağlıyoruz. Bu paralar nasıl harcanmış? Bunların çoğu iş adamı, holding patronu yani parayı yönetmeyi biliyor. Holdingleri de almış başını gidiyor, Allah daha çok versin. Aynı adamlar kulüp yönetiyor. Kulüp batıyor. Neden? Holdingde kişisel sorumluluğu var, kendi cebinden harcıyor parayı; kulüplerde yok, istediği gibi harcıyor. Sorumluluğu yok. Ondan sonra alıp başını gidiyor borçları da bırakıyor."

Borçlanma yapamayacaklar

Sancaklı, yapılacak düzenlemeyle spor federasyonları başkanları veya yönetim kurulu üyeleri, bulundukları dönemdeki fazla borçlardan kişisel sorumlu olacağını, bulundukları dönemin dışında borçlanma yapamayacaklarını aktardı.

''Sistem kurulmuş, oturmuş ve işliyor''

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinde Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i hatırlatan Sancaklı, "Bu kadar ilgileniyoruz ya hani bana birinin kulüp başkanının ismini söylesenize? Ben de bilmiyorum. O ülkelerin federasyon başkanı kim? O da çok önemli değil. Neden? Sistem kurulmuş, oturmuş ve işliyor. Başkan o olmuş, bu olmuş falan çok fark etmiyor." dedi.

"Bu kulüpleri zaten siz bu hale getirdiniz''

Türkiye'deki kulüp başkanları ve yöneticilerin, "Yasa çıkarsa yönetici, başkan bulamazsınız. Bu kriterleri koyarsanız biz gelemeyiz." dediklerini aktaran Sancaklı, "Bu kulüpleri zaten siz bu hale getirdiniz. Koca 83 milyonda adam gibi, ahlaklı, güzel yönetecek insanlar mı yok? Türkiye Cumhuriyeti'nde, bir tek siz mi varsınız yani? Onlara maalesef kötü haberim var, bundan sonra bu mahallede olmayacaksınız." değerlendirmelerinde bulundu.