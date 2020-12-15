Uşak'ta bugün de doğalgaz patlaması oldu! 2 kişi yaralandı

UŞAK'ta dün iki ayrı evde meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 6 kişi yaralanmıştı. Kentte bugün yeni bir patlama daha oldu.

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Uşak’ta dün meydana gelen 2 farklı noktada doğalgaz patlaması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Sabah saatlerinde Uşak’ta bir doğalgaz patlaması daha meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.



Olay, Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3’üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.