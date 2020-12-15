BIST 1.395
DOLAR 7,82
EURO 9,51
ALTIN 464,55
HABER /  YOL DURUMU
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

19 Aralık büyük gün! Kuzey Marmara Otoyolu’nun 400 kilometrelik hattı açılıyor

Demirören Haber Ajansı

KUZEY Marmara Otoyolu’nun İzmit-Akyazı arasında kalan 398.4 kilometreyi bulan kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak.

Abone ol

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi de uluşama açılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Kınalı mevkiinden başlarken, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde son buluyor. 6 kesimden oluşan projenin diğer kesimleri ulaşıma açılırken, son kesimi olan İzmit-Akyazı etabında ise son çalışmalar yapılıyor.

Güzergah üzerindeki bağlantı yolları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor. Proje kapsamında inşa edilen gidiş ve geliş yolu 4’er şeritten oluşurken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip.

398.4 kilometreyi bulan Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan İzmit-Akyazı kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Öztrak'a: Beni öldürtecek kadar yürek yok mu?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor
Prof. Dr. Hüseyin Toros: İstanbul'da 3 gündür süren yağmur barajları besleyemedi
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’e ‘dolar’ tepkisi! Boş konuşma
ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar/TL'de sert dalgalanma
Şahinbey Belediye Başkanı açıkladı! Koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek
ÖNCEKİ HABERLER
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Putin, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ı resmen tebrik etti
Ankara'da senet imzalatıp fuhuş yaptırıyorlardı! Yakayı ele verdiler
Yunanistan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
31 Aralık tatil mi öğleden sonra mesai var mı?
Yorumlar 1 yorum