Çok kuvvetli sağanak var! Seferler iptal edildi yola çıkmadan göz atın

Kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.