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Çok kuvvetli sağanak var! Seferler iptal edildi yola çıkmadan göz atın

Çok kuvvetli sağanak var! Seferler iptal edildi yola çıkmadan göz atın

Kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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