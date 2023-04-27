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Azerbaycan'da dev anket sonuçları açıklandı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Azerbaycan'da dev anket sonuçları açıklandı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Azerbaycan'da Sosyal Araştırmalar Merkezi (STM) tarafından 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yapılan anket sonucuna göre Azerbaycan halkının yüzde 90.4'ü Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor.

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Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine günler kala anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan'da Sosyal Araştırmalar Merkezi (STM), cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yapılan anket sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

STM Yönetim Kurulu Başkanı ve Azerbaycan bağımsız milletvekili Zahid Oruc, ankete katılanlara 4 adaydan hangisini desteklediklerinin ve hangi adayın kazanabileceğinin sorulduğunu söyledi.

Oruc, katılımcıların yüzde 90.4'ünün Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yüzde 5.1'inin Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 0.8'inin Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce'yi ve yüzde 0.1'inin Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı desteklediğini açıkladı. Oruc, ankete katılanların yüzde 3.5 ise hangi adayı destekleyeceğini belirtmediğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 87.8'i ise seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyor.

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