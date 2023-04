27 Nisan çeyrek altın, gram altın kaç lira? Günlük altın fiyatları İslam Memiş'ten çok kritik uyarı

Altının onsu 2000 dolar seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram altın bugün 1248 liradan alıcı buluyor. Elinde altını olanlar, altın almayı düşünenler aman dikkat! İşte yeni işlem gününde altın fiyatları...

27 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altında yükseliş sürüyor ve bu yükselişin devamı gelecek gibi görünüyor. Bu rakamlara kanıp elinizdeki altınları sakın satmayın...

Altın üretiminde patlama

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi. Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

27 Nisan 2023 altın fiyatları

Gram altın alış 1.248,05 satış 1.248,22

Çeyrek altın 2.238,00 satış 2.296,00

Cumhuriyet altını alış 8.899,00 satış 9.033,00

Yarım altın alış 4.463,00 satış 4.558,00

İslam Memiş'ten uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bir uyarı geldi. Memiş, "1 aylık zaman sürecinde soğuk kanlı olun. Hiçbir şey sizi gaza getirmesin. Her gördüğünüze, her yazılana inanmayın. Tahriklere gelmeyin. Seçim sürecini sokak eylemlerine dönüştürmek istiyorlar. Siz akıllı insanlarsınız, her şeyin farkındasınız." dedi.