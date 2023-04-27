Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. Futbolseverler derbiyi yönetecek hakemin kim olacağını merak ediyordu. TFF, derbide hakem Ali Şansalan'ı görevlendirdi. Haftanın diğer karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler ise şöyle:Abone ol
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
30 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.
Ali Şansalan
Süper Lig'de 32. haftanın programı ve hakemler ise şöyle:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Nisan Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
19.00 Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
30 Nisan Pazar
19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan
1 Mayıs Pazartesi
20.00 İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan