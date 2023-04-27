Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. Futbolseverler derbiyi yönetecek hakemin kim olacağını merak ediyordu. TFF, derbide hakem Ali Şansalan'ı görevlendirdi. Haftanın diğer karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler ise şöyle:

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Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

30 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.

Ali Şansalan

Süper Lig'de 32. haftanın programı ve hakemler ise şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

29 Nisan Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

19.00 Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

30 Nisan Pazar

19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Ali Şansalan

1 Mayıs Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan