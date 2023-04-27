Zeynep Babacan kaç yaşında, kimin kızı? Zeynep Babacan ne iş yapıyor?

Türkiye 17 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasilerin özel hayatları da mercek altına alındı. Son günlerin 'olaylı' ismi Ali Babacan'ın eşi de Ülkü Zeynep Babacan'da en çok merak edilenlerden. Hacettepe tercümanlık bölümü mezunu olan Zeynep Babacan 48 yaşında. Evlenmeden önce kafası açık olan Zeynep Babacan ailemde kimse kapalı değil demişti. Zeynep Babacan evlendikten sonra kapanmayı tercih etti.

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14 Mayıs seçimlerine 17 gün kala siyasilerin hayatları, özel yaşamları mercek altına alınmaya başladı. Son günlerde Erdoğan'la helallik polemiğine giren Deva Partisi Lideri Ali Babacan ise en çok merak edilen isimlerden. Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan'da son günlerin popüler ismi. Eşinin her zaman yanında olan, destekleyen Zeynep Babacan aslen Ankaralı ve şu an 48 yaşında. Hacettepe Üniversitesi Tercümanlık bölümü mezunu olan Zeynep Babacan, eşiyle okul yıllarında tanışmış. O dönem açık olan Zeynep Babacan, Ali Babacan ile evlenince özgür iradesiyle başını kapatmayı tercih etmiş. 1995 yılında evlenen Zeynep Babacan'ın, Ali Babacan ile olan evliliğinden 3 çocuğu vardır.

Verdiği bir röportajında 'Biz Atatürkçü bir aile de yetiştik, ailemde benden başka kapalı yok' demişti. Peki Zeynep Ülkü Babacan ne iş yapıyor.

Babacan'ın eşi Zeynep Babacan'la tanışması

Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan’ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Ali Babacan öğrenimini tamamlayıp ABD’den dönünce kardeşleri onları tanıştırdı. Zeynep Babacan eşi Ali Babacan ile evlenene kadar başı açıktı. Evlendikten sonra örtündü.

"Abi bu kız sana uygun"

Babacan'ın babası Hilmi Babacan, oğlu Ali’nin evliliğini şöyle anlatmıştı: 'Amerika’dan dönünce Ali’nin kız kardeşleri, kendi arkadaşlarının arasından birini belirledi ve ’Ağabeyciğim, şu kız (Zeynep Yurter) senin için uygundur’ dediler. Biz de Allah’ın emriyle istedik. İstediğimiz gün de kabul edildi. Kız kardeşleri, Ali’nin kendi karakterini ve nasıl birini istediğini bildikleri için mevcutların içinde sana bu uygun dediler. Biz de görücü usulüyle gittik, baktık ve beğendik."

Zeynep Babacan'ın başını kapatması

Zeynep Babacan'ın dışında ailesinde kimse tesettürlü değil. Babacan bu değişimi şöyle anlatmış: 'Ben Atatürkçü bir okulda yetişmiş, kendi dini inançlarını yaşamaya çalışan Müslüman bir Türk kızıyım. Örtünmeye kendi irade ve isteğimle lise sonda karar verdim ama, elbette bunu orada uygulayamazdım. Ankara Koleji'nden sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü örtülü olarak bitirdim.

-Ailemde benden başka örtülü yoktu, belki de onun için bu konuda beni desteklemedi. O zamanlar iki arada kalmıştım, bir yanda kolej ortamı, öbür tarafta okuduğum kitaplar, Allah'ın emri. Kendi kendime; 'Örtünürsem isteğim gibi yaşayacağım, iç huzurum olacak, aksi halde hayatım çok farklı bir yöne de gidebilir' deyip kararımı verdim."

- Başımdaki türban siyasi bir simge değil. Ayrıca bu amaçla örtünen bir kişiye de bugüne kadar hiç rastlamadım. Bazıları yobaz görünüşlü, bağnaz olabilir ama, bunu bütün başını kapatanlara mal etmemek lazım.''

Ali Babacan'ın ilginç alışkanlığı: Babacan ailesinin bir geleneği de ‘çift cüzdan’ taşımaları. Ali Babacan’ın cebinde sürekli iki cüzdan oluyor. Birisi sağ arka cepte, diğeri de sağ ön cepte. Paralar, kredi kartları eşit bir şekilde cüzdanlara yerleştiriliyor. Olası bir hırsızlığa karşı böyle bir tedbir geliştirilmiş.

Bu sayede cüzdanın biri çalınsa, diğeri kurtarılıyor. Dede vasiyeti olarak babadan oğula aktarılan bir alışkanlık. Babacanların cüzdanında bir de ‘yok para’ adını verdikleri para oluyor. “Ne olur ne olmaz” denilerek cüzdanda sürekli sabit bir para tutuluyor ve bu, günlük harcamalarda kullanılmıyor.