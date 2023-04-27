Pucca evli mi oğlu Batı'nın babası kimdir? Osman Karagöz Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde rol aldı?

Yazar, sosyal medya fenomeni olan Pucca lakaplı Selen Pınar Işık oğlu Batı'nın 3. kattan düşmesi ile hayatının şokunu yaşadı. Oğlunun son durumunu paylaşan Pucca evli mi, Batı'nın babası kim soruları da merak edildi. Batı'nın babası oyuncu 34 yaşındaki Serhat Osman Karagöz. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Murat performansıyla akıllara kazınmıştı.

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Sosyal medya fenomeni Pucca'nın oğlu 6 yaşındaki Batı 3. kattan düştü, vücudunda ciddi kırıklıklar var. Batı'nın babası 34 yaşındaki oyuncu Osman Karagöz. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde rol almıştı.

Pucca lakabıyla ünlenen yazar ve sosya medya fenomeni olan Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Karagöz'ün oğlu olan 6 yaşındaki Batı 3. kattan aşağı düştü. Kollarında ciddi kırıkları olan Batı acilen ameliyata alındı. Pucca oğlunun sağlık durumu 'Hala şoktayım, ömrümden 25 yıl gitti' diyerek paylaştı. Batı şu an gayet iyi kollarında kırıkları olan Batı zamanla eski haline kavuşacak, hayatı tehlikesi de bulunmuyor.

''Bilinci açık kollarında kırıklar var...''

"Çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler"

Serhat Osman Karagöz kimdir?

Serhat Osman Karagöz, 04 Aralık 1988 tarihinde dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi öğreniminin ardından İstanbul Güzel Sanatlar Konservatuarından mezun olduktan osnra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Tiyatro Kılçık ve Tiyatro Beyoğlu’nda çalıştı. BKM'de oyunculuk yaptı. 2015 yılında Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık ile hayatını birleştirdi, 2017 yılında Batu isimli bir erkek çocukları olan çift 2018 Mayıs ayında boşanma kararı aldı. Kanal D'nin bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki’de Ferah Zeynep Abdullahoğlu’nun canlandırdığı Aylin’e aşık, Soner’in hasta kardeşi Murat ’a hayat vermiş, ölüm sahnesinde çok iyi bir performans sergilemişti.