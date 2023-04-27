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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremden önce uyarmış: "9 yıldır çivi bile çaktırmadılar"

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremden önce uyarmış: "9 yıldır çivi bile çaktırmadılar"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay en çok hasar alan illerden biri oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında depremden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilettikleri kentsel dönüşüm talebinin cevapsız kaldığını iddia etti Savaş "9 yıldır CHP'de belediye başkanlığı yapıyorum bana bir çivi bile çaktırmadılar" dedi.

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Depremden en çok hasar alan illerden biri olan Hatay'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, enkaza dönen şehre dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan Savaş, depremden önce kentsel dönüşüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ulaştıklarını ve taleplerini ilettiklerini belirtti. Ancak bakanlığın, taleplerini cevapsız bıraktığını ifade etti.

'9 yıldır çivi bile çaktırmadılar'

Uyarılarda bulundukları yapıların büyük bir bölümünün deprem yıkıldığını belirten Savaş, "2013'ten beri kentsel dönüşüm yapalım diyorum, 9 yıldır CHP'de belediye başkanlığı yapıyorum bana bir çivi bile çaktırmadılar" dedi.

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