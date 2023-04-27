Pucca'nın altı yaşındaki oğlu üçüncü kattan düştü! Kırıkların durumu ciddi, ameliyata alındı

'Pucca' lakaplı yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün altı yaşındaki oğulları Batı, üçüncü kattan düştü. 'Pucca', vücudundaki kırıklardan dolayı apar topar ameliyata alınan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Kitaplarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Pucca lakaplı fenomen ve yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün 6 yaşındaki oğulları 3. kattan aşağı düştü.

Yaşadığı ilk şoku atlatan Pucca, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yaşadıklarını feci olayı anlattı. Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim şu ifadeleri kullandı;

''Bilinci açık kollarında kırıklar var...''

"Çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler"

Pucca'nın bu paylaşımına kısa sürede "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

"Akıl sağlığımı korumam mucize"

Baba Serhat Osman Karagöz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Tek tek dönemediğim bütün arkadaşlarıma, yazan herkese çok teşekkür ederim. Batı fiyakalı bir o kadar da haşere. Yaşanılan şey travmatik, atlatılan mevzu ucuz. Akıl sağlığımı korumam mucize" ifadelerini kullandı.

Pucaa kimdir? Selen Pınar Işık kimdir, nereli ve kaç yaşında?

'Pucca'nın asıl ismi Selen Pınar Işık'tır. 3 Haziran 1987'de İzmir Karşıyaka'da doğdu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan 'Pucca', Ankara'da okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema Bölümü ardından da Gazetecilik ile ilgili iki üniversite bitirdi.

'Pucca' ismi nereden geliyor?

Koreli bir çizgi film kahramanının adı 'Pucca'. Kahraman kör ve sağır küçük bir kız ve sevgilisini öpebilmek için sürekli peşinden koşuyor. İlginç bir konuya sahip bu çizgi filmin karakterinin oyuncağı, arkadaşı tarafından bir gün Selen Pınar Işık'a hediye ediliyor ve ünlü isim, o günden bu yana bu takma adı kullanmaktadır.

Kitapları

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