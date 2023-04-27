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Çarpık dişler için telsiz çözüm

Çarpık dişler için telsiz çözüm

Dişlerinde sorun bulunan pek çok insan tel kullanmak istemiyor. Ortodonti uzmanı Hatice Akıncı Cansunar, invisalign yöntemi ile çarpık diş sorununa telsiz çözüm sağlandığını söyledi.

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Mersin'de faaliyet gösteren Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde hizmet veren ortodonti uzmanı Hatice Akıncı Cansunar, invisalign yönteminin dişlerin hizalanması için kullanılan bir tür şeffaf plak sistemi olduğunu ifade etti.

İnvisalign yönteminde, geleneksel metal tellerden farklı olarak dişleri düzleştirmek için şeffaf, özel olarak tasarlanmış bir plak kullanıldığını kaydeden Cansunar, "Bu plaklar, dişlerinizin şeklini ve konumunu yavaşça değiştirir ve sonunda ideal hizalamayı sağlar. Tedavi süreci boyunca, hastaların her iki haftada bir yeni bir plak takmaları gerekiyor. Bu plaklar, dişlerinizi yavaşça hareket ettirerek, istenmeyen aralıkları kapatarak ve dişlerinizi hizalayarak ideal bir gülüş oluşturmanıza yardımcı olur" dedi.

İnvisalign tedavisinin, geleneksel tel tedavilerine kıyasla birçok avantaja sahip olduğunu vurgulayan Cansunar, "Öncelikle, şeffaf olduğu için dişlerinizin düzelmesi için tedavi süreci boyunca görünür bir metal aksesuar takmanız gerekmez. Ayrıca, plakların çıkarılabilir olması, yemek yeme, diş fırçalama ve diğer günlük aktiviteleriniz sırasında kolaylık sağlar" diye konuştu.

Cansunar, invisalign tedavisinin çoğu durumda 6-8 ay sürdüğünü ve sonuçların kalıcı olduğunu sözlerine ekledi.

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