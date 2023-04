Pucca'nın oğlu Batı'ya ne oldu? Selen Pınar Işık hala şoktayım dedi anlattı

Sosyal medya fenomeni ve yazar olan Pucca lakaplı Selen Pınar Işık'ın Serhat Karagöz'den olan oğlu Batı 3. kattan düştü. Kolunda ciddi kırıkları olan Batı'nın son durumunu annesi Pucca sosyal medya hesabından paylaştı ve dua istedi. Peki Pucca'nın oğlu Batı kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl?

Sosyal medyanın yakından tanıdığı kitapları ve filmleri ile sevilen Pucca lakaplı Selen Pınar Işık, 6 yaşındaki oğlu Batı'nın 3. kattan düşmesi ile hayatının şokunu yaşadı. Hayatımdan 25 yıl gitti diyen Pucca, oğlu Batı'nın son durumunu paylaştı ve güzel haberi verdi. Kolunda ciddi kırıkları olan ve ameliyata alınan Batı'nın hayati tehlikesi yok. Bu kötü haberin ardından Pucca'nın oğlu Batı ve babası Serhat Karagöz merak konusu oldu. Pucca 2015 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde rol alan Osman Karagöz ile evlenmişti. Bu evlilik 4 yıl sürdü ve Batı adında oğulları oldu.

"Çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler"

Pucca evli mi?

PuCCA olarak tanınan yazar Selen Pınar Işık. 2015 yıllında Osman Karagöz ile nikah masasına oturdu. İkilinin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Adı Batı. PuCCa ve Karagöz 2019 yılında boşandı.

Pucca kimdir?

Asıl adı Selen Pınar Işık olan Pucca, 1987 İzmir Karşıya doğumludur. Karşıyaka kız lisesini bitirdikten sonra Ankara'da Radyo Televizyon Sinema, ardından ise Gazetecilik bölümünü bitirdi.

Anne ile babası küçük yaşta iken boşanan Pucca, 6-8 yaşlarına kadar annesi ile birlikte kaldı. Üvey baba tacizine maruz kalınca kız kardeşi ile birlikte babasının yanında kalmaya başladı.

Nasıl meşhur oldu: Pucca, bu olaylara nasıl girdiğini şöyle anlatıyor "Radyoda 'sesli günlük' tutuyordum. Başıma ne gelirse anlatıyordum, aldığım çizmeden, ev sahibimin zorbalıklarına, sevgilimden, ojelerime kadar. Sonra bir televizyon kanalına girdim, montaj falan derken her şeyin içinde buldum kendimi".

Twitter fenomeni Pucca, Eski sevgilisini rezil etmek için açtığı blogu ve Twitter hesabı ciddi bir takipçi sayısına ulaşıp olay olunca, kısa sürede 'Küçük Aptalın Büyük Dünyası' ve " Ve Geri Kalan Her Şey" kitaplarıyla da en çok satanlar listesine girdi.

Kitaplarında ve blogunda; eski sevgililerine, akrabalarına ve nefret ettiği kayınvalide adaylarına söylediği sözlerinden dolayı yüzünü her yerde Marilyn Monroe portreleriyle gizliyordu. Fakat kitabın imza gününnde Pucca, gerçek kimliğini açıkladı.

Pucca ne demek: Pucca aslında; Kör, sağır, küçük bir kız ve sevgilisinin peşinden sürekli onu öpmek için koşan, Koreli bir çizgi film kahramanı. Bir arkadaşı Pucca'nın oyuncağını hediye ediyor. Fakat esas kullanma sebebi ise Twitter'da asıl ismi Selen Pınar Işık'tan daha etkili ve akılda kalıcı olmasıdır. Ayrıca İngilizce karakter nedeniyle tercih etmiş.

2014 yılında Pucca'nın kitabından senaryolaştırılan "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın, Sinasi Yurtsever başrollerde oynadılar.

Pucca adıyla tanınan 36 yaşındaki yazar Selen Pınar Işık, 34 yaşındaki oyuncu Osman Karagöz ile 16 Eylül 2015 tarihinde evlendi. Pucca, Serhat Osman Karagöz ile bir süre evli kaldı, daha sonra boşandı. Bu evlilikten Batı adında bir çocukları olmuştur.

KİTAPLARI

Küçük Aptalın Büyük Dünyası, 2010, Okuyan Us Yayınları

Ve Geri Kalan Her Şey, 2011, Okuyan Us Yayınları

Allah Beni Böyle Yaratmış, 2012, Okuyan Us Yayınları

Ay Hadi İnşallah!, 2013, Okuyan Us Yayınları

O Adam Buraya Gelecek, 2015, DEX

PuCCa Günlük - Pembe, 2016, DEX

PuCCa Günlük - Siyah, 2016, DEX

Şimdi Biz Neyiz?, 2017, DEX

Peki Ya Şimdi?, 2019, İndigo