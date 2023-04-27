Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki isim Jorge Jesus için karar verildi.

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Fenerbahçe evinde ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puan kaybetti. Maç sonrasında takımı sahada toplayan Jesus taraftarı alkışladığı sırada protestonun olmasına tepki gösterdi. Jesus ile tribünler arasındaki gerginliği Arda Güler devreye girerek sakinleştirdi.

Yaşanan gerilimi gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ise takım arkadaşları ve kulübeye doğru "Ne gerek var, içeri girsene." tarzında el hareketleri yaptı.

Bu gelişmelerin ardından gündeme Jorge Jesus'un geleceği yeniden gelirken, sarı-lacivertliler konuya dair kararını verdi. Yönetimin teknik direktör transferi konusunda tam yetki verdiği Başkan Ali Koç, mart ayı sonunda Jorge Jesus ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve 1 yıllık kontrat teklifini sunmuştu. Ancak 68 yaşındaki hoca, "Sezon sonu görüşelim" diyerek öneriyi cevapsız bırakmıştı.

Ali Koç kararını verdi

Jesus'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adamı bırakmak istemiyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, lig bitiminde sıralama ne olursa olsun öncelik Portekizli çalıştırıcıya verilecek.

Taraflar ligin bitimiyle birlikte yeniden masaya oturacak ve bir durum değerlendirmesi yapacak. Başkan Koç, bu seneyi alışma süreci olarak görüyor ve Portekizli teknik adamla yola devam etmek istiyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi