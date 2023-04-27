Muharrem İnce'ye istifa darbesi! "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyor" deyip bıraktı

MEMLEKET Partisi Milletvekili adayı Doğan Ekiz, "Muharrem İnce'nin söylemleri ve eylemleri AKP iktidarının ekmeğine yağ sürüyor" diyerek partisinden istifa etti.

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Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilen Doğukan Ekiz, Genel Başkan Muharrem İnce ve Genel Merkez Yönetimi’nin söylem ve eylemlerinin AK Parti iktidarının ekmeğine yağ sürdüğünü ileri sürerek adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklamasında, 24 yaşında olduğunu ve bunun 21 yılının AK Parti iktidarında geçtiğini belirten Ekiz, Genel Başkan Muharrem İnce ve Genel Merkez Yönetimi’nin AK Parti’nin yolunda ilerlediğini ileri sürerek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini söyledi.

"AK Parti iktidarının ekmeğine yağ sürüyor"

Açıklamasında Muharrem İnce ve yönetime tepkisini dile getiren Doğukan Ekiz, "Memleket Partisi'nde siyasete adım atma heyecanında bulunan bizler için, umut olduğunu düşündüğümüz Genel Başkan Muharrem İnce'nin ve Genel Merkez Yönetimi'nin söylem ve eylemlerinin AK Parti iktidarının ekmeğine yağ sürdüğü açıkça biz gençler tarafından görülmüştür.

Milyonlarca insan gibi benim de 24 yıllık yaşantımın 21 yılı AK Parti iktidarı tarafından her gün baskıların, işsizliğin, ötekileştirmenin daha da arttığı ve geleceğimizin el birliğiyle yok edildiği günleri görerek geçti. Bu günlerin tekrarlanmaması adına aydınlık, çağdaş, umut dolu bir Türkiye Cumhuriyeti hayalimiz için AK Parti iktidarının yolunda koşar adımlarla ilerleyen Memleket Partisi üyeliğimden ve Milletvekili Adaylığımdan istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.