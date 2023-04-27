BIST 4.757
DOLAR 19,43
EURO 21,49
ALTIN 1.250,18
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a şiddetli kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a şiddetli kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithafen Ermenistan’da anıt açılmasını şiddetle kınadı.

Abone ol

Bakanlıktan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı" hakkında yazılı açıklama yapıldı.

“1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen ‘Nemesis Anıtı’nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu utanç verici anıtın açılmasının 31 diplomatın ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzının da tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini gösterdiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir’de 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Barcelona'ya Rayo Vallecano çelmesi! 7 maçlık seri sona erdi
Barcelona'ya Rayo Vallecano çelmesi! 7 maçlık seri sona erdi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Balıkesir Erdek feribot limanı yenileniyor
Balıkesir Erdek feribot limanı yenileniyor
Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında? Semiramis Pekkan evli mi, bilinmeyen evlilikleri
Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında? Semiramis Pekkan evli mi, bilinmeyen evlilikleri
Balıkesir'de sağanak yağışlar nedeniyle köprü kırıldı!
Balıkesir'de sağanak yağışlar nedeniyle köprü kırıldı!
Depremin sebebini Adnan Oktar'a bağlamışlar! İstanbul'da gözaltına alındılar
Depremin sebebini Adnan Oktar'a bağlamışlar! İstanbul'da gözaltına alındılar
İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
Biden'ın elindeki kağıt ABD'yi karıştırdı! Basın toplantısına damga vuran anlar...
Biden'ın elindeki kağıt ABD'yi karıştırdı! Basın toplantısına damga vuran anlar...
Kalp ve akciğer hastalıkları riskini aşılanarak düşürmek mümkün
Kalp ve akciğer hastalıkları riskini aşılanarak düşürmek mümkün
27 Nisan kataloğu: A101'de hangi ürünler indirimde? İşte 11 sayfalık dev kampanya...
27 Nisan kataloğu: A101'de hangi ürünler indirimde? İşte 11 sayfalık dev kampanya...
Kurbanlık bakmaya gitmişlerdi, PTT memurları felaketi yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurbanlık bakmaya gitmişlerdi, PTT memurları felaketi yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı