BIST 4.767
DOLAR 19,43
EURO 21,51
ALTIN 1.249,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir’de 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’de 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir depoya gerçekleştirilen operasyonda, 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Abone ol

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt satışı ve dağıtımı yapılan adresleri tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adrese yaptığı baskında tam 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona'ya Rayo Vallecano çelmesi! 7 maçlık seri sona erdi
Barcelona'ya Rayo Vallecano çelmesi! 7 maçlık seri sona erdi
Balıkesir Erdek feribot limanı yenileniyor
Balıkesir Erdek feribot limanı yenileniyor
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında? Semiramis Pekkan evli mi, bilinmeyen evlilikleri
Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında? Semiramis Pekkan evli mi, bilinmeyen evlilikleri
Balıkesir'de sağanak yağışlar nedeniyle köprü kırıldı!
Balıkesir'de sağanak yağışlar nedeniyle köprü kırıldı!
Depremin sebebini Adnan Oktar'a bağlamışlar! İstanbul'da gözaltına alındılar
Depremin sebebini Adnan Oktar'a bağlamışlar! İstanbul'da gözaltına alındılar
İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
Biden'ın elindeki kağıt ABD'yi karıştırdı! Basın toplantısına damga vuran anlar...
Biden'ın elindeki kağıt ABD'yi karıştırdı! Basın toplantısına damga vuran anlar...
Kalp ve akciğer hastalıkları riskini aşılanarak düşürmek mümkün
Kalp ve akciğer hastalıkları riskini aşılanarak düşürmek mümkün
27 Nisan kataloğu: A101'de hangi ürünler indirimde? İşte 11 sayfalık dev kampanya...
27 Nisan kataloğu: A101'de hangi ürünler indirimde? İşte 11 sayfalık dev kampanya...
Kurbanlık bakmaya gitmişlerdi, PTT memurları felaketi yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurbanlık bakmaya gitmişlerdi, PTT memurları felaketi yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı
Sinan Oğan ikinci tura kalamaması halinde destek şartını duyurdu
Sinan Oğan ikinci tura kalamaması halinde destek şartını duyurdu