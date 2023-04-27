İzmir’de 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir depoya gerçekleştirilen operasyonda, 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt satışı ve dağıtımı yapılan adresleri tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adrese yaptığı baskında tam 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı