BIST 4.784
DOLAR 19,42
EURO 21,50
ALTIN 1.248,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ’da kaçak avlanmış 2,5 ton balık ele geçirildi

Elazığ’da kaçak avlanmış 2,5 ton balık ele geçirildi

ELAZIĞ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde Keban Baraj Gölü'nden avlandığı tespit edilen 2,5 ton balık ele geçirildi.

Abone ol

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ile İçme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde Keban Baraj Gölü'nden avlanan 2,5 ton balık, nakli esnasında yakalandı. Balıklara el konulurken şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

2,5 ton kaçak avlanan balık ele geçirildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Yakalanan balıkların çoğu dişi. Bu balıkların kilo başına 300- 400 bin yumurta bıraktığını düşünürsek Keban Barajı’nın gelecekteki balık üretimi için çok büyük bir kayıp. Bu nedenle yasaklara uymak önemlidir. 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek av yasağı boyunca baraj, göl, gölet gibi iç su kaynaklarında, nakil güzergahı üzerinde, satış ve toplu tüketim yerinde denetimlere devam edilecektir” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Can Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Can Tanrıyar'ın eşi Tamar kimdir?
Can Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Can Tanrıyar'ın eşi Tamar kimdir?
Türk Telekom EuroCup'ta finale yükseldi finaldeki rakibi belli oldu
Türk Telekom EuroCup'ta finale yükseldi finaldeki rakibi belli oldu
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Sertaç Şanlı müthiş oynadı, Barcelona Zalgiris'i dağıttı
Sertaç Şanlı müthiş oynadı, Barcelona Zalgiris'i dağıttı
İzmir'de sağanak yağış sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
İzmir'de sağanak yağış sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
Can Tanrıyar olayı nedir, ne oldu? Can Tanrıyar neden gözaltına alındı?
Can Tanrıyar olayı nedir, ne oldu? Can Tanrıyar neden gözaltına alındı?
Manchester City Arsenal'i farklı yendi puan farkını ikiye indirdi
Manchester City Arsenal'i farklı yendi puan farkını ikiye indirdi
Afyonkarahisar'da tırın çarptığı araç başka tıra çarptı: 2 ölü
Afyonkarahisar'da tırın çarptığı araç başka tıra çarptı: 2 ölü
14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başladı! Yurtdışı seçmenler sandık başında
14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başladı! Yurtdışı seçmenler sandık başında
Canan Kaftancıoğlu: "Apo'yu çıkartacağız" afişlerini AK Parti Gençlik kolları yöneticileri bastırmış
Canan Kaftancıoğlu: "Apo'yu çıkartacağız" afişlerini AK Parti Gençlik kolları yöneticileri bastırmış
"Erdoğan kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı" iddiasına yalanlama! Mitingler iptal...
"Erdoğan kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı" iddiasına yalanlama! Mitingler iptal...
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlanınca neler yaşandı? Abdulkadir Selvi yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlanınca neler yaşandı? Abdulkadir Selvi yazdı