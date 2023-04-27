BIST 4.784
DOLAR 19,41
EURO 21,46
ALTIN 1.242,27
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, EuroLeague play-off ilk maçında Olympiakos'a kaybetti

Fenerbahçe, EuroLeague play-off ilk maçında Olympiakos'a kaybetti

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 79-68 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.

Abone ol

Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Walkup'ı durdurmakta zorlanan ve 14-7 geriye düşen sarı-lacivertli ekip Pierre, Calathes ve Jekiri'nin sayılarıyla yeniden oyunda dengeyi sağladığı ilk çeyreği 21-19 önde geçti.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun iki kez farkı açma girişimine Vezenkov ve Larentzakis'in basketleriyle karşılık veren ev sahibi ekip Papanikolaou'nun üç sayılık atışıyla soyunma odasına 37-35 üstünlükle gitti.

Vezenkov ve Canaan'ı durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında 28. dakikada skoru 60-49'a getiren Olympiakos kalan bölümde oyunun hakimiyetini tamamen ele geçirerek salondan 79-68 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği eşleşmede ikinci maç 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Olympiakos: 79 - Fenerbahçe Beko: 68
Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Olympiakos: Walkup 7, Canaan 18, Fall 9, Vezenkov 19, Papanikolaou 3, Larentzakis 3, Sloukas 5, Peters, Black 4, Mckissic 11

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Hayes-Davis 11, Pierre 13, Jekiri 4, Dorsey, Motley 15, Şehmus Hazer, Guduric 12, Metecan Birsen, Edwards 6, Melih Mahmutoğlu, Antetokounmpo

1. periyot: 19-21

Devre: 37-35

3. periyot: 63-51

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye nükleer saldırı uyarısı
ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye nükleer saldırı uyarısı
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın son durumunu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın son durumunu açıkladı!
710 sandığının başında CHP'den görevli bulunmayacak
710 sandığının başında CHP'den görevli bulunmayacak
AK Parti'den açıklama! Erdoğan'dan Akkuyu NGS ve Mersin mitingi kararı!
AK Parti'den açıklama! Erdoğan'dan Akkuyu NGS ve Mersin mitingi kararı!
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na büyük başvuru!
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na büyük başvuru!
Gomis, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı
Gomis, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı
Meteoroloji: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin sakatlığı hakkında açıklama geldi!
Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin sakatlığı hakkında açıklama geldi!
Türkiye'de çip dönemi: 12 ay içerisinde üretmeye başlayacağız
Türkiye'de çip dönemi: 12 ay içerisinde üretmeye başlayacağız
Rusya duyurdu: 'Mig-31' tip savaş uçağımız düştü
Rusya duyurdu: 'Mig-31' tip savaş uçağımız düştü