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AK Parti'den açıklama! Erdoğan'dan Akkuyu NGS ve Mersin mitingi kararı!

AK Parti'den açıklama! Erdoğan'dan Akkuyu NGS ve Mersin mitingi kararı!

Kısa süreli bir rahatsızlık nedeniyle bugünkü programlarını iptal ederek 1 günlük istirahate çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine uzaktan bağlantıyla katılacak.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, rahatsızlığı dolayısıyla bazı programlara katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu NGS online katılacağını duyurdu.

'Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca devam edecek programlar

Programlarını sürdürecek olan Erdoğan, 29 Nisan Cumartesi günü dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak.

1 Mayıs'ta ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, önemli havacılık projelerinden Hürjet ile geçen ay pist başı yapan Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3 Projeleriyle ilgili gelinen son noktayı açıklayacak.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresi 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek.

Buranın açılışı da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

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