'Tayyip Erdoğan öldü' diye gece boyunca zil takıp oynadılar!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında, Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ortak yayındaki rahatsızlığı sonrası ‘Erdoğan öldü’ diye sevinç çığlıkları atan hainler ile ilgili konuşuyor.

Abone ol

Dün akşam Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalar yaparken kameraların Erdoğan'ı göstermediği anlarda bazı tuhaflıklar yaşanmıştı. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün Erdoğan'a soru sorduğu bir esnada program aniden reklam arasına girdi. Tabii bu olayın ardından bazı hainler sosyal medyada hemen ‘Tayyip Erdoğan öldü’ şeklinde alçakça paylaşımlar ve dualar etmeye başladı. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan midesini üşütmesi sebebiyle kısa sürede bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Neredeyse zil takıp oynayacak bu cenaha söyleyecek tek cümle: İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerine değerlendiriyor.