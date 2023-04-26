BIST 4.784
DOLAR 19,42
EURO 21,45
ALTIN 1.240,70
HABER /  GÜNCEL

'Tayyip Erdoğan öldü' diye gece boyunca zil takıp oynadılar!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında, Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ortak yayındaki rahatsızlığı sonrası ‘Erdoğan öldü’ diye sevinç çığlıkları atan hainler ile ilgili konuşuyor.

Abone ol

Dün akşam Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalar yaparken kameraların Erdoğan'ı göstermediği anlarda bazı tuhaflıklar yaşanmıştı. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün Erdoğan'a soru sorduğu bir esnada program aniden reklam arasına girdi. Tabii bu olayın ardından bazı hainler sosyal medyada hemen ‘Tayyip Erdoğan öldü’ şeklinde alçakça paylaşımlar ve dualar etmeye başladı. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan midesini üşütmesi sebebiyle kısa sürede bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Neredeyse zil takıp oynayacak bu cenaha söyleyecek tek cümle: İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerine değerlendiriyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın teklifi kabul etti!
Sergen Yalçın teklifi kabul etti!
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
HDP'li Pervin Buldan'ın Togg hazımsızlığı
HDP'li Pervin Buldan'ın Togg hazımsızlığı
Turizmde 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefi
Turizmde 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefi
Ankara-Sivas hızlı tren hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz!
Ankara-Sivas hızlı tren hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz!
Rusya'da çıkan yangınlarda 1 kişi öldü, 659 kişi evsiz kaldı
Rusya'da çıkan yangınlarda 1 kişi öldü, 659 kişi evsiz kaldı
ABD, Güney Kore'ye 40 yıl sonra nükleer balistik denizaltı yollayacak
ABD, Güney Kore'ye 40 yıl sonra nükleer balistik denizaltı yollayacak
Genç kız sevgilisi tarafından evinde ölü bulundu
Genç kız sevgilisi tarafından evinde ölü bulundu
Çöp Adam hikayesi sonu nasıl bitiyor? Çöp Adam kitabı kısaca özeti
Çöp Adam hikayesi sonu nasıl bitiyor? Çöp Adam kitabı kısaca özeti
Buğday rekoltesinin 20 milyon ton civarında olması bekleniyor
Buğday rekoltesinin 20 milyon ton civarında olması bekleniyor
Rusya misilleme yaptı Putin kararnameyi imzaladı
Rusya misilleme yaptı Putin kararnameyi imzaladı