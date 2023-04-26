BIST 4.784
DOLAR 19,42
EURO 21,45
ALTIN 1.240,70
HABER /  GÜNCEL

HDP'li Pervin Buldan'ın Togg hazımsızlığı

HDP'li Pervin Buldan'ın Togg hazımsızlığı

Van'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sizin milli yerli bir otomobiliniz var ya TOGG, işte 14 Mayıs sabahı sizi yerli ve milli otomobilinize doldurup hepinizi yolcu edeceğiz" dedi.

Abone ol

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da yaptığı konuşmasında Türkiye'nin gururu, yüzyılın projesi Togg'u hedef aldı.

Buldan, teslimatlardan sonra yollarda sık sık görülecek olan Togg'u hazmedemeyen isimler arasına girdi..

"Sizi yerli ve milli otomobilinize doldurup hepinizi yolcu edeceğiz"

Yerli ve milli otomobil hakkında skandal ifadeler kullanan Buldan, seçim sonrası hükümeti Togg'a bindirip yolcu edeceğini söyledi:

Buradan sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Kadınlar değiştirecek, dönüştürecek, yönetecek, nokta. Kadınlar yönetecek, sevgili arkadaşlarım. Türkiye’yi yöneteceğiz, kadınlar olarak yöneteceğiz. Parlamentoda da yaşamın her alanında da kadınlar olarak biz bu ülkeyi yönetmeye adayız.

Sizin milli yerli bir otomobiliniz var ya TOGG, işte 14 Mayıs sabahı sizi yerli ve milli otomobilinize doldurup hepinizi yolcu edeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Turizmde 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefi
Turizmde 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefi
Ankara-Sivas hızlı tren hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz!
Ankara-Sivas hızlı tren hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Rusya'da çıkan yangınlarda 1 kişi öldü, 659 kişi evsiz kaldı
Rusya'da çıkan yangınlarda 1 kişi öldü, 659 kişi evsiz kaldı
ABD, Güney Kore'ye 40 yıl sonra nükleer balistik denizaltı yollayacak
ABD, Güney Kore'ye 40 yıl sonra nükleer balistik denizaltı yollayacak
Genç kız sevgilisi tarafından evinde ölü bulundu
Genç kız sevgilisi tarafından evinde ölü bulundu
Çöp Adam hikayesi sonu nasıl bitiyor? Çöp Adam kitabı kısaca özeti
Çöp Adam hikayesi sonu nasıl bitiyor? Çöp Adam kitabı kısaca özeti
Buğday rekoltesinin 20 milyon ton civarında olması bekleniyor
Buğday rekoltesinin 20 milyon ton civarında olması bekleniyor
Rusya misilleme yaptı Putin kararnameyi imzaladı
Rusya misilleme yaptı Putin kararnameyi imzaladı
İhtiyaç sahibi aileye ilaç gibi gelecek! 3 bin 300 TL destek ödemesi için şartlar belli oldu
İhtiyaç sahibi aileye ilaç gibi gelecek! 3 bin 300 TL destek ödemesi için şartlar belli oldu
Yunus Emre’nin şiirleri 7 dile çevrildi
Yunus Emre’nin şiirleri 7 dile çevrildi
Çöp Adam Yalısı kimin, gerçek sahibi kim kendini neden gizliyor?
Çöp Adam Yalısı kimin, gerçek sahibi kim kendini neden gizliyor?