Çöp Adam Yalısı kimin, gerçek sahibi kim kendini neden gizliyor?

Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisi nerede, hangi yalıda çekiliyor sorusu her hafta izleyicinin gündeminde. Gerçek bir hayat hikayesini anlatan Çöp Adam dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor. Peki hem manzarası hem de dekorasyonu ile nefes kesen yalı kimin, gerçek sahibi kim?

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STAR TV ekranlarında çarşamba akşamı yayınlanan Çöp Adam dizisi gerçek bir hikayeden mi uyarlama, Çöp Adam'daki Taner gerçek mi sorusu merak ediliyor. Bilindiği üzere Çöp Adam Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında geçen gerçek bir olayın hikayesi. Peki Çöp Adam dizisi nerede hangi ilçede çekiliyor? Çöp Adam'ın çekildiği yalının gerçek sahibi kim?

Çöp Adam Yalısı kimin?

Dizi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de Taner'in yalısı kimin sorusu? Çöp Adam'ın çekildiği yalı her bölüm seyircinin ilgisini çekiyor ve arama motorlarında binlerce vatandaş yalının gerçek sahibini arıyor. Fakat Çöp Adam yalısının kimin olduğu hala bilinmiyor.

Çöp Adam konusu

Budayıcıoğlu, "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz" demişti.