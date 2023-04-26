BIST 4.780
DOLAR 19,42
EURO 21,50
ALTIN 1.248,28
HABER /  GÜNCEL

Çöp Adam Yalısı kimin, gerçek sahibi kim kendini neden gizliyor?

Çöp Adam Yalısı kimin, gerçek sahibi kim kendini neden gizliyor?

Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisi nerede, hangi yalıda çekiliyor sorusu her hafta izleyicinin gündeminde. Gerçek bir hayat hikayesini anlatan Çöp Adam dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor. Peki hem manzarası hem de dekorasyonu ile nefes kesen yalı kimin, gerçek sahibi kim?

Abone ol

STAR TV ekranlarında çarşamba akşamı yayınlanan Çöp Adam dizisi gerçek bir hikayeden mi uyarlama, Çöp Adam'daki Taner gerçek mi sorusu merak ediliyor. Bilindiği üzere Çöp Adam Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında geçen gerçek bir olayın hikayesi. Peki Çöp Adam dizisi nerede hangi ilçede çekiliyor? Çöp Adam'ın çekildiği yalının gerçek sahibi kim? 

Çöp Adam Yalısı kimin?

Dizi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de Taner'in yalısı kimin sorusu? Çöp Adam'ın çekildiği yalı her bölüm seyircinin ilgisini çekiyor ve arama motorlarında binlerce vatandaş yalının gerçek sahibini arıyor. Fakat  Çöp Adam yalısının kimin olduğu hala bilinmiyor. 

Çöp Adam konusu

Budayıcıoğlu, "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz"  demişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Sudan ordusu: Eski Cumhurbaşkanı el-Beşir askeri hastanede
Sudan ordusu: Eski Cumhurbaşkanı el-Beşir askeri hastanede
Bala Hatun ölümü nasıl oldu? Bala Hatun kimin kızı anne ve babası kimdir?
Bala Hatun ölümü nasıl oldu? Bala Hatun kimin kızı anne ve babası kimdir?
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı öncesi Ali Şansalan açıklaması
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı öncesi Ali Şansalan açıklaması
Togg araçları İtalya'dan getirildiği iddiası olay oldu Gürcan Karakaş'tan açıklama
Togg araçları İtalya'dan getirildiği iddiası olay oldu Gürcan Karakaş'tan açıklama
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı: 10 bin 900 işçi alımı isim isim liste sonuçları
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı: 10 bin 900 işçi alımı isim isim liste sonuçları
Savunma sanayi 2022'de para bastı 12.2 milyar dolar ciro
Savunma sanayi 2022'de para bastı 12.2 milyar dolar ciro
Teröristbaşı Sabri Ok Kandil'den konuştu! "PKK ve İYİ Parti aynı yerde"
Teröristbaşı Sabri Ok Kandil'den konuştu! "PKK ve İYİ Parti aynı yerde"
Bala Hatun'un Osman Bey'den olan çocukları kaç tane? Bala Hatun'un kaç çocuğu oldu?
Bala Hatun'un Osman Bey'den olan çocukları kaç tane? Bala Hatun'un kaç çocuğu oldu?
Şap nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlaması kalkıyor
Şap nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlaması kalkıyor
Kılıçdaroğlu 'en büyük günah' dedi mitingde dindar vatandaşlara çağrı yaptı
Kılıçdaroğlu 'en büyük günah' dedi mitingde dindar vatandaşlara çağrı yaptı
Bala Hatun nasıl öldü, tarihte Bala Hatun ölümü nasıl oldu? Türbesi nerede?
Bala Hatun nasıl öldü, tarihte Bala Hatun ölümü nasıl oldu? Türbesi nerede?