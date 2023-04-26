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Akaryakıt tankeri ve kamyonet çarpıştı! 2 ölü, 4 yaralı!

Akaryakıt tankeri ve kamyonet çarpıştı! 2 ölü, 4 yaralı!

ŞIRNAK'ın İDİL ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

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Rıdvan Ege yönetimindeki ham petrol yüklü tanker, İdil-Midyat kara yolunun 8. kilometresi Sare köyü mevkisinde Ahmet Bozkurt'un kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker sürücüsü Ege, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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