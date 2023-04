Aydın'da AK Parti ile CHP arasında afiş krizi

AYDIN'da AK Parti İl Başkanlığının bulunduğu binanın yan cephesine CHP tarafından gece saatlerinde asılan afiş gerilime neden olurken, iki taraf da konuyu İl Seçim Kuruluna taşıdı.

Mayıs ayının 14'ünde gerçekleştirilecek olan genel seçimlere 18 gün kala Aydın'da siyasi tansiyon yükselirken, kent meydanında bulunan ve aralarında AK Parti Aydın İl Başkanlığının da yer aldığı binanın yan cephesine CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından gece saatlerinde afiş asıldı. Afişte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafları yer aldı. Siyasi slogan olarak 'Kaybettiğin her an, her yıl, her kuruş, her gülüş sana geri dönecek' ifadelerine yer verilen afişi fark eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Durum İl Seçim Kuruluna taşındı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından binanın yan cephesine asılan afiş vinç yardımıyla indirilmek istenince CHP'liler duruma karşı çıktı. Bölgeye gelen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, konu ile ilgili sözleşmelerinin olduğunu ve afişin kaldırılamayacağını söyledi. İki taraf da olayı İl Seçim Kuruluna taşıdı.

AK Parti'den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Sabah gece belli bir saatten sonra herkesin uyuduğu bir vakitte, AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın yan tarafından CHP tarafından pankart asılmış. İhtiyaçları varsa biz binanın ön tarafını da kendilerine verelim. Seçimi sadece pankartla kazanabileceklerini, seçimin seyrini böyle değiştirebileceklerini düşünüyorlarsa hiç problem değil. Biz bu konudan rahatsız olmuş falan değiliz, tam tersine aslında bizi motive ve mutlu ediyor. Demek ki bizim binamıza kadar ihtiyaçları varmış. Bu pankart, 14 Mayıs akşamında seçmenin feraseti ve iradesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak devamını ve Aydın'da AK Parti'nin birinci parti olarak sandıklardan çıkmasını değiştirmeyecek" diye konuştu.

"Tahrik edici davranışlar Aydın'a yakışmıyor"

Gökhan Ökten şöyle devam etti:

"Biz isterdik ki böyle bir çalışma yapacaklarsa bunu bir siyasi nezaket ile yapsınlar. Biz bunu uygun bir davranış şekli olarak görmüyoruz. Ben de CHP'de siyaset yapan birinin evinin olduğu yere partimin bayrağını asmaya çalışabilirdim ama bu uğraş ne AK Parti'ye ne de CHP'ye kazandırır. Bundan medet uman, oy devşirmeye çalışabileceğini düşünen arkadaşlara da hayırlı işler diliyoruz. Tabii ki pankartlar asılacak, mitingler yapılacak, bayraklar asılacak, bunlar olacak. Bazen de sahada karşı karşıya gelmişlikler de olacak ama burada pankartınız yakılıyor, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzü parçalanıyor. Bu tahrik edici davranışlar Aydın'a yakışmıyor. Bizler Aydın'ı demokrasi kenti olarak adlandırıyoruz ve biz buna yakışan davranışları tüm siyasi partilerden bekliyoruz. Bu davranışlar, bizi tahrik etmeye yönelik bir davranışsa eğer bilsinler ki biz bu yönde değiliz. Biz siyasi çalışmamızı yaparız, sandığımıza gideriz ve seçmenimizin iradesine saygı duyarız" dedi.

"Pankartlarımız bulunduğu yerden söküldü, parçalandı ve yakıldı"

Ökten, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu pankart ve afişlerin yırtılıp yakıldığını ifade ederek, durumun siyasi etiğe ve ahlaka yakışmadığını belirtti. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, "Biz seçmenin iradesine, ferasetine hep güvendik. Çalışmalarımız seçmeni ikna etmeye yönelik, onların oylarına talip olmaya yönelik ancak bunları yaparken belli bir düstur, siyasi etik ve ahlakla hareket ettik. Bozdoğan ilçemizde pankartlarımız bulunduğu yerden söküldü, parçalandı ve yakıldı. Bu olay üzerine emniyet güçleri araştırma başlattı" dedi.

"Olay yerine gelen aracın CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanına ait olduğu belirlendi"

Bozdoğan'da yaşanan olay sonrası emniyet güçlerinin başlattığı çalışmalar çerçevesinde kamera açısına giren aracın CHP Bozdoğan İlçe Gençlik Kolları Başkanına ait olduğunun tespit edildiğini kaydeden Ökten, "Olayın olduğu yerde kamera açısına giren aracın plakasından tespit yapıldığında aracın Bozdoğan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanına ait bir araç olduğu belirlendi. Araç içerisinden çıkan kendisi mi yoksa değil mi onu bilmiyoruz. Kendim de bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim ki, benim aracım bir yere gidiyorsa, bu konuda sorumluluk ve hesap verme hükümlülüğü de o kişiye aittir. Maalesef ortamı germeye, sorun çıkarmaya yönelik bir hareket silsilesi başladı" ifadelerini kullandı.

"Kınıyoruz"

Bozdoğan ilçesindeki pankartların tahrip edilerek yakılmasını kınadıklarını söyleyen Ökten, şöyle devam etti:

"İl Başkanlığımızdaki pankart mevzusu değil ama Bozdoğan'daki pankart, yırtma ve yakma konusunu çok ciddi şekilde kınıyoruz. Bu bir siyasi çalışma değil. Neresinden bakarsanız bakın siyasi etiğe sığmayan çok üzücü davranış. Ben diğer siyasi partilere buradan sesleniyorum. Lütfen bu tip davranışlara engel olalım. Her türlü demokratik çalışma ortamı Aydın'da mümkün. Sahada yoksunuz, sonra gelip bu tarz üstünlük kurmaya, karşı tarafı tahrik etmeye çalışıyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz."