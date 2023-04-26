Fiyatını duyunca şok olacaksınız! Araba fiyatına iPhone 15 Pro Max geliyor!

Teknoloji devi Apple'ın 2024 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni oyuncağı iPhone 15 Pro Max'ın fiyatı sızdırıldı ve duyunca şok olacaksınız. Tarihin en pahalığı telefonu olma unvanını taşıyacak iPhone 15 Pro Max resmen araba fiyatına satışa sunulacak. Peki iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte iPhone 15 Pro Max ile ilgili ortaya çıkan bilgilerden derlediğimiz detaylar haberimizde...

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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçen yıl Eylül ayında duyurduğu iPhone 14 serisinin ardından gözler 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisine çevrildi. Teknoloji meraklıların yakından takip ettiği telefon ile ilgili bazı bilgiler sızdırılmaya şimdiden başlandı. Bu kapsamda ortaya atılan iddiaya göre ortaya çıkan fiyatı dudak uçuklattı. Öyle ki bundan 5 sene önce araba alınan fiyata iPhone 15 alınabilecek. Peki iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte detaylar...

En pahalı Iphone modeli olarak kayıtlara geçecek

Apple hayranları, iPhone 15 serisini merakla beklerken, fiyat konusunda ilk söylentiler de ortaya çıkmaya başladı. Yayınlanan bir rapora göre, serinin en güçlü modeli iPhone 15 Pro Max'in fiyatı, iPhone 14 modeline kıyasla yüzde 48 daha pahalı olacak. Bu da tarihteki en pahalı iPhone modeli olarak kayıtlara geçecek.

Bununla birlikte, hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max’in, temel modellerden biraz daha farklı özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Çinli United Daily News tarafından yayınlanan bir haberde ise iPhone 15 Pro Max'in fiyatının 20.000 RMB'ye kadar çıkabileceği iddia ediliyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 2 bin 900 dolara denk geliyor. Vergiler hariç yaklaşık 56 bin TL'ye tekabül ediyor.

Ancak, tüm bu fiyatların henüz birer iddia olduğunu belirtmek gerekir. iPhone 15 serisi tanıtım tarihine yaklaştıkça, daha fazla bilgi ortaya çıkacak.

Iphone 15 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

iPhone 15 başlangıç fiyatı: 699 dolar

iPhone 15 Plus başlangıç fiyatı: 899 dolar

iPhone 15 Pro başlangıç fiyatı: 1099 dolar

iPhone 15 Ultra başlangıç fiyatı: 1299 dolar

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel

Piksel Yoğunluğu: 326 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: Apple A17 Bionic

İşlemci Çekirdekleri: 6

Üretim Teknolojisi: 3nm

Bellek: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Video Kaydı: 4K 24 / 30 / 60 FPS, 1080p 30 / 60 / 120 / 240 FPS

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.3

Batarya Kapasitesi: 3.279 mAh

Kablolu Şarj: 25W