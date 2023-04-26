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EYT maaşları ne zaman bağlanacak? EYT maaşları nasıl alınacak belli oldu

EYT maaşları ne zaman bağlanacak? EYT maaşları nasıl alınacak belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında hak kazanan 1.5 milyon kişi maaşlarını nasıl alacak? Yol haritası belli oldu.

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EYT yasasının çıkmasıyla birlikte yüzbinlerce vatandaş, SGK merkezleri ve e-Devlet üzerinden emeklilik başvurularını yapmaya başladı. Normal dönemlerde emekli aylığı başvuruları iki hafta içinde sonuçlandırılırken, aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunması ise bu süreci uzattı.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvuran yaklaşık 1.5 milyon kişiden 300 binden fazlasının işlemleri sonuçlandırılırken hak kazananlar maaşlarının bağlanmasını bekliyor. 

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; yoğun başvurular, işlem sürecini uzatırken vatandaşların e-Devlet’te gördüğü her ibare, başvurunun olumsuz sonuçlandığı anlamına gelmiyor.

EYT maaşları nasıl alınacak?

Yapılan sorgulamalarda “evrak beklemede” ifadesiyle belirtilen bu aşamadan sonra da ne kadar aylık bağlanacağı ile ilgili hesaplama çalışmaları yapılıyor. Son alarak da aylık bağlanması ile ilgili bilgi veriliyor. Yasanın çıkması ile birlikte, özellikle çalışmayan durumdakilerin emeklilik için yoğun başvuruda bulunduğu, sıranın çalışan EYT’lilere gelmesiyle başvuruların biraz daha azalması ve süreçlerin hızlanması öngörülüyor.

EYT kapsamında aylıkları bağlananların, ancak belirttikleri hesaplara; bakiye yansımayanların ise doğrudan bankalara başvurması gerekiyor.

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