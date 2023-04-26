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Bitlis’te Türkiye Şampiyonası Halkoyunları Bölge Yarışması başladı

Bitlis’te Türkiye Şampiyonası Halkoyunları Bölge Yarışması başladı

BİTLİS’te 12 ilden 55 ekibin katıldığı Türkiye Şampiyonası Halkoyunları Bölge Yarışmaları renkli görüntülerle başladı.

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Halkoyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışma, yıldızlar ve gençler kategorisinde 55 ekip 4 gün boyunca yarışacak. Bitlis’in ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara Bitlis’ten ise Cemil Özgür Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi katıldı.

İsmail Eren Spor Kompleksinde düzenlenen yarışmalara Bitlis, Ağrı, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Van, Gaziantep ve Bingöl olmak üzere toplamda 12 ilden öğrenciler katıldı.

Halkoyunlar Bitlis İl Temsilcisi Vural Gülmez, halkoyunları yarışmalarına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “12 ilden toplam 55 ekiple bu yarışmaları düzenliyoruz. 4 gün boyunca yarışmacı arkadaşlarımızı misafir edeceğiz. Destek olan kurum amirlerimize de teşekkür ediyorum. Yıldızlar ve gençler olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Yıldızlar kategorisinde 25 ekibimiz, gençler kategorisinde ise 30 ekibimiz bulunmaktadır. Yarışmaları 4 gün içinde bitirmeyi düşünüyoruz ve arkadaşlarımızı inşallah kazasız belasız illerine yollamak istiyoruz. Yıldızlar kategorisinde derece yapacak ilk üç ekibimiz Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılacaklar. Gençler kategorisinde ise ilk üçe giren ekiplerimiz İzmit’te yarışmalara katılmaya hak kazanacaklar” dedi.

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