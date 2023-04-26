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Selahattin Demirtaş, 'Erdoğan İmralı'ya heyet gönderip' dedi İbrahim Kalın'dan yalanlama geldi

Selahattin Demirtaş, 'Erdoğan İmralı'ya heyet gönderip' dedi İbrahim Kalın'dan yalanlama geldi

EDİRNE'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?" paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim" açıklaması yaptı.

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HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı'ya bir heyet gönderdiğini iddia etti. Demirtaş paylaşımında "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan." ifadelerini kullandı.

Belli çevrelerin siyasi prim çabası

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söz konusu iddianın yalan olduğunu açıkladı. Kalın, "İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır." dedi.

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