Askıda bilet kampanyası başvuru nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir?

Seçim yaklaşıyor, sadece 18 gün kaldı. Peki 11 ili vuran deprem bölgesinden taşınan seçmenler nasıl oy kullanacak? Artan otobüs bileti fiyatları caydırıcı olmasın diye bir kampanya başlatıldı. Askıda bilet kampanyası ile ikametgahı 11 ilden birinde olan vatandaşlar ücretsiz otobüs bileti ile oy kullanıp, yaşadığı yere tekrar dönebilecek. Peki askıda bilet için nasıl başvuru yapılır?

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14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor, tüm Türkiye sandık başına gidecek ve hür iradesiyle cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanacak. Peki 11 ili vuran korkunç deprem felaketinin ardından başka illere göç etmek zorunda kalan ya da ikametgahını aldıramayan vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Deprem bölgesinde yaklaşık 9 milyona yakın seçmen olduğu biliniyor. Bu 9 milyon seçmenden sadece 133 bini kayıtlarını bulundukları yere aldırdı. Peki diğer seçmenler nasıl oy kullanacak?

Askıda bilet kampanyası da bunun için baştıldı. Sivil mi insiyatif olan askıda bilet kampanyası Oy ve Ötesi tarafından başlatıldı. Peki askıda bilet ne demek, ne işe yarıyor ondan bahsedelim. Artan otobüs biletleri nedeniyle deprem bölgesinde yaşayan fakat başka yere göç eden milyonlarca vatandaş kendi memleketine oy kullanmaya gidemiyor. Otobüs biletlerinin fahiş fiyatlara çıkması, birçok vatandaşın elini kolunu bağlıyor. Bu nedenle Oy ve Ötesi askıda bilet uygulaması başlattı. Sadece 11 ili yani depremin vurduğu illeri kapsayan askıda bilet ile vatandaşlar bağlı oldukları yerlerde oyunu kullanıp, tekrar otobüsle yaşadığı yere gelebilecek. Askıda bilet kampanyasında biriken paralardan sadece depremzede vatandaşlar yararlanacak. Tek gidiş bileti alabilecekleri gibi gidiş-dönüş çift yönlü bilet de alabilecekler.

Kampanyanın destekçileri arasında Türkiye Tanıtım Vakfı, Oy ve Ötesi, Türkiye Gönülleri, Eşitlik ve Dayanışma Derneği gibi pek çok vakıf bulunuyor.

Askıda bilet başvurusu nasıl yapılır?

Depremzedelere oy kullanmaları için bilet almaları sağlayan "Askıda Bilet Platformu" kurucularından Oy ve Ötesi Başkanı Ertim Orkun’un aktardıklarına göre askıdabilet.com sitesine girerek depremzedeyim diye beyanda bulunan kişiler başvuru formunu doldurabiliyor. Sitedeki formu dolduran depremzedeler seçmen belgesinin resmini çekerek siteye yüklüyor ve bu belge de siteye eklenmiş oluyor.

Belgeyle birlikte kişinin gerçekten orada oy kullanması gerektiğinin kontrolü sağlanıyor. Depremzedelerin bilet almasına katkıda bulunmak isteyen bağışçılar ise aynı siteye girerek depremzedelerin seyahat edebilmeleri için fona para gönderebiliyorlar.

Depremzedelerin, askıda bilet uygulamasının web sitesi üzerinden ''bilet iste'' butonuna tıkladıklarında çıkan formu doldurmaları gerekiyor. Formu dolduran depremzedeler, seçmen belgelerinin fotoğraflarını yüklemek zorunda. Yapılan kontroller sonrasında ise bilet talep ediliyor.

Aynı şekilde askıda bilet kampanyasına bağış yapmak isteyenler de siteden en düşük 250 TL olacak şekilde bağışlarını gerçekleştirebiliyor.

Oy kullanmak isteyenler için askıda bilet

3 bin 500 üzerinde bilet talebi olduğu belirtilirken şu ana kadar da 510 bin TL bağış toplanmış durumda. 3500'ün üzerinde de bilet talebi var. Bu üç bin beş yüz bilet talebinin hepsi gidiş-dönüş olarak değil bazıları tek yönlü. O yüzden bilet talep sayıları farklılık gösterebiliyor. Depremzedelerin talepleri ve onlara sağlanacak bağışlar, seyahatin mümkün olduğu son zamana dek alınmaya devam edecek.