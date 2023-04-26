BIST 4.847
DOLAR 19,42
EURO 21,45
ALTIN 1.248,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman'da bina yıkıldı ama klozet duvarda kaldı

Adıyaman'da bina yıkıldı ama klozet duvarda kaldı

Adıyaman’da yıkılan ve enkazı temizlenen binanın ikinci katında bulunan klozet yan binanın duvarında asılı kaldı.

Abone ol

Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’da depremin izlerini silmek için yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Adıyaman’da enkazın yüzde 95’i kaldırıldı. Depremin en fazla etkilediği Adıyaman’da zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde 6 katlı bir bina depremde tamamen yıkıldı. Bitişikteki bina yıkılmadı. Binanın ikinci katındaki tuvaletin klozeti her iki binanın ortak kullandığı duvarda asılı kaldı. Duvarda asılı kalan ve zarar görmeyen klozet yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Aynı duvarda, üçüncü katta ise duşa kabinde bulunan aparatlar yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya basını Erdoğan’ın sağlık durumunu okurlarına böyle aktardı
Dünya basını Erdoğan’ın sağlık durumunu okurlarına böyle aktardı
Tekirdağ'da Suriye uyruklu DEAŞ militanı gözaltına alındı
Tekirdağ'da Suriye uyruklu DEAŞ militanı gözaltına alındı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Laçın Koridoru'nun başlangıcındaki sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı dikildi
Laçın Koridoru'nun başlangıcındaki sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı dikildi
Banka kredi kartı ödemelerini iade ediyor! Kimse bunu bilmiyordu: Mahkemeden emsal karar!
Banka kredi kartı ödemelerini iade ediyor! Kimse bunu bilmiyordu: Mahkemeden emsal karar!
Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk boş arazide ölü olarak bulundu
Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk boş arazide ölü olarak bulundu
Kırsal Dönüşüm Projesi çiftçilere neler kazandıracak? Detaylar belli oldu başvuru şart mı?
Kırsal Dönüşüm Projesi çiftçilere neler kazandıracak? Detaylar belli oldu başvuru şart mı?
Yasa dışı bahise büyük darbe! 2 bin kişinin dahil olduğu organizasyon deşifre oldu!
Yasa dışı bahise büyük darbe! 2 bin kişinin dahil olduğu organizasyon deşifre oldu!
Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki depremzedeler çadırdan konteynere taşınıyor
Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki depremzedeler çadırdan konteynere taşınıyor
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular başladı
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvurular başladı
Aydın'da 6 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Aydın'da 6 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Çarpıcı "Erdoğan" ve "seçim" analizi! Bloomberg diyor: Erdoğan'ın en büyük sorunu…
Çarpıcı "Erdoğan" ve "seçim" analizi! Bloomberg diyor: Erdoğan'ın en büyük sorunu…