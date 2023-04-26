Çarpıcı "Erdoğan" ve "seçim" analizi! Bloomberg diyor: Erdoğan'ın en büyük sorunu…

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan'ın en büyük sorunu" başlığını kullanarak dikkat çekici ve kapsamlı bir makale yayınladı.

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14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala, uluslararası kamuoyu dikkatli bir şekilde ülkede yaşananları takip ederek, analizler yapmaya devam ediyor.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de bugün kapsamlı bir analiz/haber yayınladı.

Haberde, “Erdoğan’a en sadık takipçileri, seçimler yaklaşırken sadakatlerini sorguluyor” başlığı kullanılırken bunu “Erdoğan’ın en büyük sorunu” olarak tanımladı.

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında bölgeye yapılan yardımların gecikmesinin deprem bölgelerinde büyük bir öfke yarattığına dikkat çekilirken, “Yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin muhafazakar ve kırsal güneydoğu bölgesinde siyasi olarak dokunulmazdı. 2018’deki seçimlerde sandıkların 3’te 2’sinden Erdoğan çıkmıştı. İslami kökenlerine dikkat çeken Erdoğan bölgedeki muhafazakar seçmene ses ve ucuz kredi verdi” yorumu yapıldı.

"Erdoğan hükümeti yanıt vermekte zorlandı"

6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve 3.5 milyondan fazla insanın evlerinden kaçmak zorunda kaldığı depremlerden sonra insanların devletten yardım istediği ve Erdoğan hükümetinin ise bu trajediye yanıt vermekte zorlandığı ifade edildi.

"İlk kez gerçekçi olarak..."

Makalede, “Seçime 3 haftadan kısa bir süre kalırken, deprem sonrası güçlü bir müdahale ve yardım hareketinin olmaması, ülke genelinde gıda fiyatlarının ve kiralık fiyatlarının fırlaması Erdoğan’ı 30 yıllık kariyerinin en zor seçimiyle yüz yüze bırakıyor. İlk kez, gerçekçi olarak seçimi ya da parlamentoda çoğunluğu kaybedebilir” denildi.

"Halen öfkeliler"

Bloomberg, deprem bölgesine giderek bölgede yaşananları da aktardı. “İnşaat makineleri şehir merkezlerinden enkazları taşımaya devam ederken yakınlarını, evlerini ve işlerini kaybedenler halen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği ‘yüzyılın felaketi’ne hükümetin geç yardım etmesine öfkeli” ifadeleri kullanıldı.

Seçim senaryoları

Bloomberg, seçimden çıkacak olası senaryoları da mercek altına aldı. Haberde, “Eğer Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır fakat parlamentoda çoğunluğu kaybederse muhalefet bloğundaki milliyetçileri ikna etmeye çalışabilir ya da ülkeyi kararnamelerle yönetebilir. Elde ettiği güç sayesinde halen etkili bir lider olabilir fakat parlamento ile yaşayabileceği gerilim istikrarsızlık yaratabilir” yorumu yapıldı.

Genç seçmenin bu seçimlerde büyük bir etki yaratacağına da dikkat çekilirken, “61 milyon seçmenden 5 milyondan fazlası ilk kez oy verecek. Ne olursa olsun çıkacak sonuç yeni seçmenin etkisiyle alınacak” yorumu da yapıldı.