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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama! Evde dinleneceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama! Evde dinleneceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı ortak yayın sırasında rahatsızlandı. Kısa bir aranın ardından canlı yayına devam edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapacağı programlarını iptal etti. Yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

- Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

- Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz.

- Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.”

Erdoğan canlı yayın sırasında fenalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. O anlarda ekrana "Eyvah eyvah" sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.
20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyetdün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu calışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." dedi.

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