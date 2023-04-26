Nagehan Alçı elindeki son anketi yazdı! Bilim adamları da o ankete güveniyormuş!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "gerçek bilim insanlarının itibar ettiği" dediği Panoramatr'nin son anketinin sonuçlarını yazdı. Alçı "Nasıl ki ilk turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kıl payı önündeyse, ikinci turda Kılıçdaroğlu önde gözüküyor" dedi.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan arasında at başı rekabet olduğunu belirterek, "Ben size bugün gerçek bilim insanlarının itibar ettiği bir araştırma kurumu olan Panoramatr’ın 11-16 Nisan arası verilerini aktaracağım" dedi. İşte Alçı'nın yazısından satır başları...

Cumhur İttifakı 7 puan önde

- Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın 7 puan önünde görünüyor. Bu tabloda Cumhur İttifakı’nın TBMM çoğunluğunu elde etme ihtimali kuvvetli. Bu seçim sistemi Cumhur’a yarıyor.

- Diğer yandan Emek ve Özgürlük İttifakı da üzerine eklenirse toplam muhalif oylar Cumhur İttifakı’nı geçiyor.

- Diğer bir önemli gelişme Muharrem İnce olayının sönmeye başlaması. Muharrem İnce’nin yüzde 10 bandını ilk turda geçme ihtimali yok gibi.

Seçim ikinci tura kalacak

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak. Peki madem seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2023 tarihinde olması beklenen Erdoğan-Kılıçdaroğlu müsabakası nasıl sonuçlanıyor bu bilimsel araştırmaya göre?

Kılıçdaroğlu kıl payı önde...

- Nasıl ki ilk turda Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıl payı farkla önündeyse bu sefer de ikinci turda burun payı farkla Kılıçdaroğlu önde gözüküyor.

- 20 sene içinde biriken Erdoğan-karşıtlığı Kemal Bey’i bir nebze de olsa önde gösteriyor. Kabaca 51-49 diyebileceğimiz bir denge var. Tam rakamla 51.3 Kılıçdaroğlu, 48.7 Erdoğan" ifadelerini kullandı.