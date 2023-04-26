Kılıçdaroğlu’nun büyük planı! yol haritasını 2018'de hazırladı Nedim Şener paylaştı

Yazar Nedim Şener, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDHP ile amaç birliği yaptığını belirterek, yol haritasının 2018'de hazırlandığını yazdı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında çalışılan Anayasa değişikliği çerçeve metni yeniden gündemde.

CHP'li İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki komisyonun 4 ayda hazırlanan “Anayasal Demokrasi Çalışması” başlıklı taslağın detayları 2 yıl önce Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı sürecinde ortaya çıkmıştı.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "PKK ve HDP ne istiyor, Kılıçdaroğlu ne diyor" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun HDP ile amaç birliği yaptığını belirterek sert eleştiriler yöneltti.

Yol haritasını 2018'de hazırladı

Özerklik, parti kapatmanın yasaklanması, kayyum atamalarının durdurulması, PKK'lıların salıverilmesi, KHK'lıların göreve iadesi, Öcalan'a özgürlük, PKK/YPG'ye operasyonların durdurulması, gibi taleplerin çoğunda Kılıçdaroğlu'nun olumlu düşündüğünü yazan Şener, yol haritasının 2018'de hazırlandığını belirterek, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Bunlar güncel konular, bir de Kılıçdaroğlu’nun büyük planı var: 2018’de CHP’li hukukçu İbrahim Kaboğlu başkanlığında, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin hazırladığı “Anayasal Demokrasi Çalışması Yol Haritası” metninde görüldüğü gibi ‘Türk’, ‘Türk Milleti’, ‘Yüce Türk Devleti’, ‘ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’, ‘Vatan’ gibi kavramların çıkarılıp “çift dilli eğitim”, “üniter yapının değiştirilmesi” maddeleri Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki planı ortaya koyuyor.

Dolayısıyla pazarlığa gerek yok her şey ortada, Kılıçdaroğlu PKK/HDP’lilerle Türkiye’de bölünmenin temellerini atıyor."

Nedim Şener'in yazısının tamamı