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Pazarda markette 30 lira olan soğan tarlada 10 liraya düştü

Pazarda markette 30 lira olan soğan tarlada 10 liraya düştü

Hatay’da hasadına başlanan soğan 9 ila 10 liradan tarladan satılmaya başlandı.

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Kahramanmaraşlı merkezli depremler sonrasında yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da çiftçi çalışmalarını sürdürüyor. Tarlalarda ise kuru soğan hasadı başladı. Binlerce işçi tarlalarda bulunan soğanları çıkararak, çuvallamaya başladı. Batı illerine de gönderilmeye başlanan soğanın kilosu tarlada 9-10 liraya kadar düştü. İlerleyen günlerde bu fiyatın daha da düşmesi bekleniyor.

“Parayı marketler kazanıyor"

Tarlada işçilerin başı olan çavuş Mehmet Gözkıran, "Biz tarladan 10 liraya satıyoruz. Marketlerde 20 liraya satılıyor. Aslında parayı marketler kazanıyor. Çiftçiye sahip çıkmamız lazım. Çiftçi olmasa bu mallar yetişmez" dedi.

“Para biriktirip dershaneye gideceğim”

Şanlıurfa'dan gelerek tarlada çalışıp, dershane parasını çıkartmaya çalıştığını söyleyen Eyüp Canap Birencik, "11’inci sınıfa gidiyorum. Yazın çalışmaya geliyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. 12'nci sınıfta dershaneye gideceğim. Bundan dolayı para lazım" diye konuştu.

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