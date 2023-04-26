Erdoğan'ın hastalığı ne, ne oldu? Erdoğan'ın canlı yayını bitiren hastalığı nedir?

Seçime sadece 18 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim maratonuna iyice hız verdi. Gündüzleri başka illerde, geceleri ise TV programlarında halka sesleniyor ve merak edilenleri cevaplıyor. Son olarak dün akşam bir canlı yayına katılan Erdoğan aniden hastalanınca canlı yayına apar topar ara verildi. Peki Erdoğan'a ne oldu, hastalığı nedir?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek, seçime sadece artık 18 gün kaldı. Seçime adım adım yaklaştıkça siyasilerin programları da yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün başka bir ilden sesleniyor seçmene, akşamları ise TV programlarına katılıyor ve merak edilen sorulara bir bir cevap veriyor. Dün akşam Kanal 7-Ülke TV ortak canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda rahatsızlandı, o an kimse ne yapacağını bilemedi.

Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk Erdoğan'a canlı yayında bir soru yönelti, herkes cevap vermesi için Erdoğan'a yönelmişken birden canlı yayında sessizlik oldu ve Hasan Öztürk Eyvah eyvah diyerek bir anda reklama girelim diyerek rejiyi uyardı. Daha sonra yaklaşık 20 dakikalık bir reklam arası verildi. O arada Erdoğan'a ne oldu, nastalığı ne soruları ise gündem oldu.

Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim” dedi.

Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Soru sorulduğu sırada birden soruyu soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam’ dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. Ekrana ‘eyvah eyvah’ sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan’ı göstermeden program birden kesildi. Verilen aranın ardından yayın yeniden başladı, Erdoğan “Ciddi manada üşüttüm izleyicilerden helallik isterim” dedi.

Peki Erdoğan'ın hastalığı olan mide üşütmesi nedir?

Mide üşütmesi; sulu ishal, karın krampları, bulantı, kusma ve bazen de ateş ile seyreden bir bağırsak enfeksiyonudur. Tıbbi literatürde viral gastroenterit olarak adlandırılan mide üşütmesi, kişiye en yaygın olarak enfekte bir kişiyle temas veya kontamine yiyecek ya da su tüketimi yoluyla bulaşır