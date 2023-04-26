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Muharrem İnce'den 'ikinci tura kalırsa İnce'ye oy vermem' diyen Ali Babacan'a yanıt

Muharrem İnce'den 'ikinci tura kalırsa İnce'ye oy vermem' diyen Ali Babacan'a yanıt

Ali Babacan'ın "Muharrem İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem" sözleri gündem oldu. Babacan'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğimi söylemiştim. Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BabalaTV programında “İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem” açıklamalarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan İnce “Babacan, Babala TV’de ‘İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem’ demiş. Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır. FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğimi söylemiştim. Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

"İpleri hep dışarıdadır"

İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm

İnce, dün yaptığı açıklamada Millet İttifakı'na "Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ’nün ve PKK’nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!" sözleriyle yüklenmişti. 

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