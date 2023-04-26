Kadir Doğlu Alaçatı aldatma videosu bir kadınla öpüştü! Eşi Neslihan Atagül'e ihanet şoku!

41 yaşında olan oyuncu Kadir Doğulu'nun başını yakacak ihanet videosu sızdı, öpüşme anını görenlerin kafası karıştı. Alaçatı'ya giden oyuncu Kadir Doğulu bir kadınla önce yakınlaştı, samimi şekilde dans etti ardından öpüştü. Öpüşme videosu sosyal medyada yayılan Kadir Doğulu'nun ne diyeceği, eşi Neslihan Atagül'ün ise ne tepki vereceği merak ediliyor.

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Fatih Harbiye dizisinin setinde ilk görüşte aşık olduğu Neslihan Atagül ile 2016 yılında evlenen Kadir Doğulu'nun dillere destan evliliği çatırdadı. Alaçatı'da bir mekanda, iki kadınla oldukça samimi pozlar veren Kadir Doğulu ilerleyen saatlerde iyice abarttı ve samimi bir şekilde dans ettiği kadınla öpüştü. Kadir Doğulu'nun öpüşme anları videoya çekildi ve sosyal medyaya düştü. Kısa sürede olay bu Kadir Doğulu'nun videosundan sonra herhangi bir açıklama gelmedi. Şimdi gözler 7 yıllık eşi Neslihan Atagül'de. Son olarak Belinda dizisindeki performansı ile alkış toplayan Neslihan Atagül, evliliğinde ne kadar verecek merak konusu.

Her fırsatta 2016 yılında evlendiği, 7 yıllık eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun öpüşme görüntüleri sonrasında eşine ne diyeceği, Neslihan Atagül'ü nasıl ikna edeceği ise en çok merak edilen konulardan biri. Daha öncede Aşkın Tarifi dizindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile oldukça samimi görüntülenen Kadir Doğulu bu kez fena faka bastı!

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Çok konuşulan görüntülerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Kadir Doğulu kimdir?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersinli bir ev hanımı ve işçi emeklisi bir babanı çocuğu; İlk ve orta öğrenimini Mersin’de bitirdi. Ortaokul ve lise yıllarında hem okudu hem de bir yandan kafelerde çalıştı. 2000 yılında İstanbul’a ağabeyi Kemal Doğulu’nun yanına geldi. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nü okumaya başladı. Bu arada yine garsonluk ve bir müddet sonra kafe işletmeciliği yaptı. Ağabeyi aracılığıyla Hande Yener’le tanıştı. Bu arada Hande Yener’in menajerlik işlerini yürütmeye başladı. Zamanla işi büyüterek T.P.A. adlı bir şirket kurdu. Hande Yener dışında bazı isimlere de menajerlik yapmaya devam etti.

Doğulu, sinema dünyasından Funda Düşgör ve Timur Savcı ile tanıştıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı. İlk olarak 2010 yılında Kanal D’de başlayan Doğulu, ardından Star TV’de yayınlanan “Küçük Sırlar” dizisinde başrolü paylaştı. 2011 yılında Show TV’de yayınlanan “Pis Yedili” adlı dizide oynadı, ancak kendi isteğiyle diziden ayrıldı. İki yıl aradan sonra Fox TV’de başlayıp Show TV’de devam eden “Fatih Harbiye” dizisinde başrol oyuncusu oldu. Sanatçı, 2013 yılında ilk sinema filmi olan “Bir Hikayem Var” ile beyaz perdeye adımını attı.

Kadir Doğulu, 2014 yılında Kanal D’de yayınlanan “Star Işığı X-Factor” şarkı yarışmasında sunuculuk yaparak bu alanda da başarılı olabileceğini gösterdi. 2015 yılının Şubat ayında ATV'de başlayan “Sevdam Alabora” dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” adlı dizide Mehmet Giray Han'ı, Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Alper karakterini canlandırmaktadır.