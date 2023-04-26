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İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu

İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu

İstanbul Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu.

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Gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemleri kapsamında, İstanbul Havalimanı'ndaki seçim sandıkları ve oy kullanma kabinlerinin kurulumu tamamlandı.

14 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek

Yurt dışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katında olmak üzere 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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