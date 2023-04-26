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Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama...

Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama...

ADANA yeni güne deprem paniğiyle başladı. Saat 07.48'de Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklama geldi...

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Adana'da saat 07.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem nedeniyle Adanalılar panik yaşarken, deprem çevre illerden de hissedildi.

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