Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama...

ADANA yeni güne deprem paniğiyle başladı. Saat 07.48'de Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklama geldi...

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Adana'da saat 07.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem nedeniyle Adanalılar panik yaşarken, deprem çevre illerden de hissedildi.